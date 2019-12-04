За слова ответишь: 50-летний хулиган из Приморья обозвал полицейского
На 50-летнего приморца завели уголовное дело - мужчина публично оскорбил представителя власти. Случай произошел буквально неделю назад, 27 ноября, в кафе на улице Русской во Владивостоке, сообщает Следственный комитет по Приморскому краю.
Один из посетителей ресторанчика рано утром принялся хулиганить. Что именно он делал, неизвестно, но его попытался приструнить полицейский: попросил перестать мешать окружающим. В ответ на законное требование мужчина выразился нецензурной бранью в адрес правоохранителя.
Безнаказанным этот инцидент не останется – матершинник обвиняется в совершении преступления по статье 319 УК РФ.
- Расследование уголовного дела продолжается, допрашиваются свидетели, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения, - делятся в профильном ведомстве.
Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до сорока тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU