Не отравитесь, приморцы! В сыре «Моцарелла» найдена кишечная палочка

СЕГОДНЯ 05:38 2019-12-04T05:39:36+03:00

В Приморье нашли нарушения в сыре Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Производитель должен будет принять меры в отношении небезопасной продукции

Изменить размер текста: A A

В партии полутвердого сыра «Моцарелла» Altimilk «Gourmet» в Приморье нашли бактерии кишечной палочки. Употребление такой продукции может вызвать у жителей отравления, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Московского производителя ООО «Милкпро» о нарушениях оповестили.

Кишечную палочку обнаружили специалисты Приморской ветеринарной лаборатории. Сведения отправили в специализированные службы и заинтересованные ведомства. По словам экспертов, показатели могли быть превышены из-за неправильных технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортировки и реализации продукции.

Изготовителю направили предписание на отзыв декларации на серийный выпуск сыра, он должен будет принять меры.

ИСТОЧНИК KP.RU