2019-12-04T05:39:36+03:00
Общество

Не отравитесь, приморцы! В сыре «Моцарелла» найдена кишечная палочка

Производитель должен будет принять меры в отношении небезопасной продукции
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье нашли нарушения в сыреВ Приморье нашли нарушения в сыреФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В партии полутвердого сыра «Моцарелла» Altimilk «Gourmet» в Приморье нашли бактерии кишечной палочки. Употребление такой продукции может вызвать у жителей отравления, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Московского производителя ООО «Милкпро» о нарушениях оповестили.

Кишечную палочку обнаружили специалисты Приморской ветеринарной лаборатории. Сведения отправили в специализированные службы и заинтересованные ведомства. По словам экспертов, показатели могли быть превышены из-за неправильных технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортировки и реализации продукции.

Изготовителю направили предписание на отзыв декларации на серийный выпуск сыра, он должен будет принять меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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