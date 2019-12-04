Скорость не в топе: абонентам важнее покрытие и качество связи

СЕГОДНЯ 05:36 2019-12-04T05:36:24+03:00

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Современные абоненты не ассоциируют качество мобильного интернета со скоростью. Согласно исследованию AC&M, только 2% абонентов считают скорость самым важным фактором при выборе оператора. При этом, более 70% потребителей не рассматривают скорость доступа в интернет как важный фактор качества.

По мнению экспертов, у пользователей еще не сформировалось чёткого представления, какую скорость следует считать идеальной. Так, почти две трети опрошенных затруднились ответить на вопрос о скорости интернета на своем устройстве. Более четверти уверены, что пользуются мобильным интернетом на скорости менее 5 Мбит/сек и 11% считают, что скорость колеблется в диапазоне от 5 до 15 Мбит/сек. Еще более затруднительным оказался для потребителя вопрос о том, какую скорость они хотели бы в идеале получить от своего оператора. Фактически подавляющему большинству абонентов вполне достаточно скорости до 7 Мбит/сек для того, чтобы смотреть видео онлайн, слушать музыку или скачивать небольшие видео ролики. Единицам процентов необходимы скорости в диапазоне 10-15 Мбит/сек.

Отметим, что средняя скорость мобильного интернета измеряется Роскомнадзором. Последнее подобное исследование датировано 18 октября 2019 года. По замерам регулятора, самые высокие средние скорости во Владивостоке зафиксированы у МТС, а самые низкие у «Мегафона».

Интересно, что для почти половины опрошенных AC&M, приоритетным фактором при выборе оператора стало покрытие стандарта LTE. Стабильность работы отмечает каждый пятый респондент; приблизительно в равной степени (около 15% ответов) в приоритет поставили размер абонентской платы и наличие безлимитных тарифов. Скорость мобильного интернета интересует менее 5% потребителей. Таким образом, именно наличие значка LTE на экране смартфона стало для абонентов синонимом качества не только мобильного интернета, но и качества связи в принципе.