2019-12-04T05:36:24+03:00
Общество

Скорость не в топе: абонентам важнее покрытие и качество связи

Потребительские предпочтения в области мобильной связи выяснили в ходе исследования
Поделиться:
Изменить размер текста:

Современные абоненты не ассоциируют качество мобильного интернета со скоростью. Согласно исследованию AC&M, только 2% абонентов считают скорость самым важным фактором при выборе оператора. При этом, более 70% потребителей не рассматривают скорость доступа в интернет как важный фактор качества.

По мнению экспертов, у пользователей еще не сформировалось чёткого представления, какую скорость следует считать идеальной. Так, почти две трети опрошенных затруднились ответить на вопрос о скорости интернета на своем устройстве. Более четверти уверены, что пользуются мобильным интернетом на скорости менее 5 Мбит/сек и 11% считают, что скорость колеблется в диапазоне от 5 до 15 Мбит/сек. Еще более затруднительным оказался для потребителя вопрос о том, какую скорость они хотели бы в идеале получить от своего оператора. Фактически подавляющему большинству абонентов вполне достаточно скорости до 7 Мбит/сек для того, чтобы смотреть видео онлайн, слушать музыку или скачивать небольшие видео ролики. Единицам процентов необходимы скорости в диапазоне 10-15 Мбит/сек.

Отметим, что средняя скорость мобильного интернета измеряется Роскомнадзором. Последнее подобное исследование датировано 18 октября 2019 года. По замерам регулятора, самые высокие средние скорости во Владивостоке зафиксированы у МТС, а самые низкие у «Мегафона».

Интересно, что для почти половины опрошенных AC&M, приоритетным фактором при выборе оператора стало покрытие стандарта LTE. Стабильность работы отмечает каждый пятый респондент; приблизительно в равной степени (около 15% ответов) в приоритет поставили размер абонентской платы и наличие безлимитных тарифов. Скорость мобильного интернета интересует менее 5% потребителей. Таким образом, именно наличие значка LTE на экране смартфона стало для абонентов синонимом качества не только мобильного интернета, но и качества связи в принципе.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Капитан 1 ранга ТОФ стал фигурантом сразу трех уголовных дел
Приморочку во второй раз сажают в тюрьму за неуплату алиментов
Приморским инвалидам выделят деньги на покупку пандусов и подъемников
Отец на Алтае не отдает ребенка матери и может скрываться в Приморье
Идемте оценивать: на центральной площади Владивостока установили елку
Окружили, задержали: приморских браконьеров поймали с олениной в рюкзаках
Не отравитесь, приморцы! В сыре «Моцарелла» найдена кишечная палочка
За слова ответишь: 50-летний хулиган из Приморья обозвал полицейского
Собрал леера: многокилометровая пробка образовалась на въезде во Владивосток из-за ДТП
В Приморье поймали серийного грабителя, который вынес из бара пакет с деньгами
Во Владивостоке привели в порядок мост на улице Курчатова – движение восстановлено
Во Владивостоке преступную группировку, продававшую ртуть, освободили от уголовной ответственности
Вот и похолодание - о погоде во Владивостоке на 4 декабря 2019 года
Миллионы на футбол – администрация Приморья выполнила обязательства перед многострадальным «Лучом»
Во Владивостоке осудят добродушного преподавателя, который помогал студентам писать дипломы