Окружили, задержали: приморских браконьеров поймали с олениной в рюкзаках

СЕГОДНЯ 06:15 2019-12-04T06:15:06+03:00

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Двух браконьеров поймали на территории парка «Земля леопарда» с парной олениной в рюкзаках. Неподалеку от них было обнаружено место разделки тушки копытного. Животное умерло не естественной смертью – в останках нашли следы огнестрельного ранения, сообщает пресс-служба национального парка.

Браконьеров заметила оперативная группа госинспекторов во время пешего рейда. Зоозащитники попытались задержать убегавших нарушителей. Последние сдаваться не захотели, да и еще бы - им светила «уголовка». Инспекторы, разделившись, начали преследование. Так, они окружили и схватили подозреваемых. Ими, кстати, оказались жители Хасанского района.

- К большому сожалению, в этот раз нам не удалось предотвратить преступление, - говорит Евгений Стома, заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда». Однако этот случай доказывает, что браконьерство на территориях «Земли леопарда» не остается безнаказанным. Большинство нарушителей в последнее время удается задержать еще до совершения преступления. Виновникам же этого случая придется ответить перед законом уже в полной степени, что, безусловно, негативно отразится на их будущем».

Напомним, популяция дальневосточного леопарда и амурского тигра значительно сокращается именно из-за браконьерства на копытных.

ИСТОЧНИК KP.RU