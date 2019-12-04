Приморским инвалидам выделят деньги на покупку пандусов и подъемников
Приморским инвалидам будут компенсировать расходы за адаптацию помещений. На это в 2020 году, по словам представителей администрации Приморья, направят около 40 миллионов рублей.
Деньги из регионального бюджета сначала будут предоставлять 50% авансом на предстоящие расходы. А затем, после установки специального оборудования и предоставления документов, возмещать оставшуюся сумму. Семья инвалидов-колясочников может снизить расходы до 200 тысяч рублей за покупку подъемника и до 50 тысяч рублей за приобретение съемных пандусов, установку доводчиков, расширение дверных проемов.
Заявление на получение компенсации или аванса можно подать в «Единые социальные окна» по месту жительства. С текстом постановления можно ознакомиться на интерактивном сайте департамента труда и социального развития Приморского края.
Для инвалидов с нарушением слуха, проживающих в многоквартирных домах, предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона.
Расходы за этот год можно также компенсировать, в краевом бюджете на эти цели заложили 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU