Отец на Алтае не отдает ребенка матери и может скрываться в Приморье

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-04T07:41:40+03:00

Судебные приставы Алтайского края просят жителей регионов помочь в поисках ребенка и его отца. Фото предоставлено УФССП России по Приморскому краю

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В Алтайском крае отец забрал у матери шестилетнего ребенка и не выходит на связь. Судебные приставы, которые ищут мужчину, считают, что он мог уехать в другой регион России. В связи с этим ориентировки рассылаются по всей стране.

Судебные приставы Алтайского края просят жителей регионов помочь в поисках ребенка и его отца. Школьника зовут Подчасов (Молоков) Иван Сергеевич, дата рождения – 22 декабря 2012 года. Отца мальчика зовут Молоков Сергей Александрович, родился 14 августа 1984 года. Место регистрации – город Барнаул, улица Петра Сухова, 2А-163.

В пресс-службе УФССП России по Приморскому краю призвали всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении отца и сына, обращаться к судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, Точилову Алексею Владимировичу – 8-903-912-84-22, начальнику межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников Салямовой Иоланте Анатольевне – 8-913-228-74-08, в дежурную часть – 8(3852)24-84-98, в отдел розыска – 8(3852) 29-59-44.

ИСТОЧНИК KP.RU