2019-12-04T09:06:40+03:00
Общество

Приморочку во второй раз сажают в тюрьму за неуплату алиментов

Женщина отказывалась финансово помогать своей 7-летней дочери
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Неплательщицу приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободыНеплательщицу приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободыФото: Алексей ФОКИН
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Жительницу Приморья во второй раз посадят в тюрьму за неуплату алиментов. Женщина отказывается финансово помогать своей 7-летней дочери, проживающей с бабушкой, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

У горе-родительницы целый «послужной» список из судебных дел. Сначала у нее была за кражу «условка», затем за неуплату средств на содержание ребенка «административка», а потом и «уголовка». Два года из трех она провела в колонии-поселении, прежде чем ее освободили досрочно. На свободе женщина платить алименты все еще отказывалась. Тогда ее снова осудили.

- Дознавателем отдела судебных приставов по Кировскому району УФССП России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 157 УК РФ, - делятся в ведомстве.

Суд признал неплательщицу виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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