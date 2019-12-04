Капитан 1 ранга ТОФ стал фигурантом сразу трех уголовных дел

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-04T10:55:03+03:00

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Капитана 1 ранга ТОФ признали виновным сразу по трем уголовным статьям. Военный суд назначил ему наказание - штраф, лишение звания и временный запрет на занимание некоторых должностей, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

Преступление произошло в мае этого года. Офицер М., выявив излишки дизельного топлива в размере 10 тонн на одном из кораблей флота, потребовал взятку от инженера. Угрожал проблемами по службе, если тот не передаст ему 120 тысяч рублей. Как только военнослужащий получил треть этой суммы, его задержали правоохранители.

Помимо этого, следствие установило, что капитан М. получал деньги на суммы от трех до десяти тысяч рублей и от других подчиненных. Скрывал нарушения при ведении документации и не принимал меры дисциплинарного характера.

Офицера признали виновным в преступлениях п. «б» ч. 5 ст. 290 (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки), ч. 1 ст. 2912 (мелкое взяточничество) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Назначили наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 600 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его воинского звания «капитан 1 ранга» и запретил занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, сроком на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU