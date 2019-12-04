Приморцы забили до смерти обидчика бабушек

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-04T12:19:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморцы до смерти забили 53-летнего мужчину, поднявшего руку на пожилую женщину. Инцидент произошел 22 ноября в селе Чернышевка. Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило ее в суд для рассмотрения по существу, сообщают СК по Приморскому краю.

По версии обвинения, в тот злополучный день один из подозреваемых стал свидетелем насилия над бабушкой – молодой человек увидел, как беззащитную женщину ударил мужчина. Возмутившись подобным поведением, 30-летний парень решил побить обидчика. Стукнул несколько раз по голове, останавливаться не хотел, но пришлось - пенсионерка была против разборки. Насилие прекратилось, но лишь на время.

Позднее, молодой человек выпил и вместе со своим 29-летним знакомым поехал к новоявленному врагу «поговорить». Вдвоем обвиняемые зашли в дом потерпевшего, увезли на другую улицу и там огрели деревянной палкой. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Двух молодых мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкции статьи предусматривают наказание на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU