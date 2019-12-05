Синоптики выпустили предупреждение об опасной погоде в Приморье

СЕГОДНЯ 00:19 2019-12-05T00:23:33+03:00

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Федеральные синоптики 5 декабря объявили в Приморском крае желтый уровень опасности. Согласно прогностическим данным, на территории региона сильный северо-западный ветер. Его порывы по шкале скорости достигают 20 метров в секунду. Предупреждение о потенциальной угрозе для жителей будет действовать целые сутки.

На погоду в Приморье влияет гребень антициклона. В крае переменная облачность и только местами на севере идет небольшой снег. По словам экспертов в гидрометеорологии, сегодня днем погода преимущественно будет без осадков. Температура воздуха ночью -13...-31 градус, днем -17...-8 градусов.

Во Владивостоке на небе переменная облачность. Осадков в течение дня не ожидается. Температура воздуха ночью -15...-17 градусов, днем -10...-12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU