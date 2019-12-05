Убийца за рулем: приморец сознательно переехал двоих людей

СЕГОДНЯ 01:14 2019-12-05T01:20:25+03:00

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Житель Пожарского района, сидя за рулем автомобиля, сознательно переехал двоих людей. Один из пострадавших, 60-летний пенсионер, от полученных травм скончался, второй отделался повреждением кисти и испугом, сообщает Следственный комитет по Приморскому краю. Обвинения водителю были предъявлены по двум статьям УК РФ.

Жестокий инцидент произошел 28 сентября прошлого года. Началось все с того, что мужчина, сдавая задним ходом на автомобиле «Тойота Харриер», столкнулся с другой машиной. Стандартное ДТП, но урегулировать конфликт мирно виновник аварии отказался. Более того, приморец решил наехать на оппонента - в буквальном смысле. Вдавил педаль газа и 12 метров проехал с человеком на капоте, пока тот не упал. Потерпевшему в этот момент относительно повезло - 34-летний мужчина переломал кисть, но остался жив. В этой истории погибшим выступил простой прохожий пенсионер, ставший свидетелем ссоры. В момент наезда он стоял рядом с пострадавшим и попал под убийственные колеса иномарки. Самое жуткое, что водитель, по версии следствия, знал, что наехал на человека, но продолжал движение и волочил пожилого мужчину по асфальту.

Как оказалось, быть фигурантом подобных дел обвиняемому не впервой. Он уже даже успел срок отмотать за убийство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU