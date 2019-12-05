"Похороните меня в машине": во Владивостоке некоторые участки дорог стоят "намертво"
Утром 5 декабря во Владивостоке, согласно сервису "Яндекс", 5-балльные пробки. Несмотря на низкую оценку, дорожная ситуация жителей не радует - некоторые популярные участки дорог умудрились встать "намертво". Горожане сравнили транспортный коллапс с зомби апокалипсисом, а некоторые шутники, попав в затор, планируют свои похороны.
В 9 утра наиболее затруднено движение в трех районах города: Первореченском, Фрунзенском и Первомайском. Кроваво красным цветом обведены, конечно же, проспект 100-летия (движение "парализовало" в обе стороны) и улица Светланская от Луговой к центру и обратно. Именно на этих участках сегодня находятся самые "радостные" люди.
- "Похороните меня здесь, прямо в моей машине!", "У нас что зомби апокалипсис?", "Это какой-то [мат]", - комментируют приморцы.
Движение также затруднено на таких улицах как: Русская, Постышева, Печорская, Борисенко, Баляева, Фирсова, Фонтанная, Дальзаводская, Мордовцева.
ИСТОЧНИК KP.RU