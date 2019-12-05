Худеем к лету: приморских бизнесвумен осудили за контрабанду чудо-средств для снижения веса

СЕГОДНЯ 04:14 2019-12-05T04:14:42+03:00

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Две предприимчивые дамы наладили поставки чудо-препарата для похудания в Приморье. Только вот средство содержало сильнодействующее вещество, вызывающее чувство насыщения и запрещенное для продажи в РФ. Дамы-контрабандистки организовали продажу препарата онлайн.

Женщины договорились вместе открыть нелегальный бизнес и продавать чудо-средство, содержащее в себе запрещенный «сибутрамин». Бизнесвумен наладили поставки препарата в Приморье из Казахстана. Сбывали дамы средство через интернет жителям региона.

Предпринимательницы попались во время очередной попытки продажи препарата. В итоге дам обвинили в 12-ти преступлениях по статьям «Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» и «Контрабанда – сильнодействующих веществ».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, одну из бизнесвумен осудили на пять с половиной лет лишения свободы условно, сообщница получила четыре года условно. Смягчающие обстоятельства – у обеих дам есть малолетние дети и признание вины.

ИСТОЧНИК KP.RU