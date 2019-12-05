Бывший опер во Владивостоке требовал у экс-уголовницы деньги взамен на информацию о выдуманном расследовании

СЕГОДНЯ 05:49 2019-12-05T05:49:14+03:00

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Уже бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Владивостоку решил облапошить женщину, которая ранее была фигурантом уголовного дела. Экс-полицейский выдумал легенду о вероятном новом расследовании и предложил помощь в обмен на вознаграждение.

В апреле 2019 года тогда еще опер встретился с жертвой и заявил о том, что у него есть информация о новых преступных делах дамы, которая может лечь в основу нового уголовного дела. Экс-полицейский предложил женщине информацию о ходе расследования в обмен на деньги. Однако он умолчал, что все сказанное – не имеет ничего общего с реальным положением дел – бывший опер ничего не знал.

Женщина пошла на сделку с экс-полицейским, но на всякий случай сообщила о встрече в службу безопасности регионального УМВД. Под их контролем дама передала бывшему оперу 200 тысяч рублей, часть денег была муляжом.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество». Преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам, поскольку после передачи денег он был задержан сотрудниками полиции и денежные средства изъяты, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Потом был суд, который наказал экс-опера на 350 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU