2019-12-05T05:49:14+03:00
Происшествия

Бывший опер во Владивостоке требовал у экс-уголовницы деньги взамен на информацию о выдуманном расследовании

Женщина предложение приняла, но обратилась в полицию
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Суд наказал экс-опера на 350 тысяч рублей штрафаСуд наказал экс-опера на 350 тысяч рублей штрафаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уже бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Владивостоку решил облапошить женщину, которая ранее была фигурантом уголовного дела. Экс-полицейский выдумал легенду о вероятном новом расследовании и предложил помощь в обмен на вознаграждение.

В апреле 2019 года тогда еще опер встретился с жертвой и заявил о том, что у него есть информация о новых преступных делах дамы, которая может лечь в основу нового уголовного дела. Экс-полицейский предложил женщине информацию о ходе расследования в обмен на деньги. Однако он умолчал, что все сказанное – не имеет ничего общего с реальным положением дел – бывший опер ничего не знал.

Женщина пошла на сделку с экс-полицейским, но на всякий случай сообщила о встрече в службу безопасности регионального УМВД. Под их контролем дама передала бывшему оперу 200 тысяч рублей, часть денег была муляжом.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество». Преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам, поскольку после передачи денег он был задержан сотрудниками полиции и денежные средства изъяты, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Потом был суд, который наказал экс-опера на 350 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Худеем к лету: приморских бизнесвумен осудили за контрабанду чудо-средств для снижения веса
"Насыпят гору химии": приморцы отреагировали на увеличение срока хранения "птички"
"Похороните меня в машине": во Владивостоке некоторые участки дорог стоят "намертво"
Убийца за рулем: приморец сознательно переехал двоих людей
Синоптики выпустили предупреждение об опасной погоде в Приморье
Приморцы забили до смерти обидчика бабушек
Капитан 1 ранга ТОФ стал фигурантом сразу трех уголовных дел
Приморочку во второй раз сажают в тюрьму за неуплату алиментов
Приморским инвалидам выделят деньги на покупку пандусов и подъемников
Отец на Алтае не отдает ребенка матери и может скрываться в Приморье
Идемте оценивать: на центральной площади Владивостока установили елку
Окружили, задержали: приморских браконьеров поймали с олениной в рюкзаках
Не отравитесь, приморцы! В сыре «Моцарелла» найдена кишечная палочка
Скорость не в топе: абонентам важнее покрытие и качество связи
За слова ответишь: 50-летний хулиган из Приморья обозвал полицейского
Собрал леера: многокилометровая пробка образовалась на въезде во Владивосток из-за ДТП
В Приморье поймали серийного грабителя, который вынес из бара пакет с деньгами
Во Владивостоке привели в порядок мост на улице Курчатова – движение восстановлено
Во Владивостоке преступную группировку, продававшую ртуть, освободили от уголовной ответственности
Вот и похолодание - о погоде во Владивостоке на 4 декабря 2019 года
Миллионы на футбол – администрация Приморья выполнила обязательства перед многострадальным «Лучом»
Во Владивостоке осудят добродушного преподавателя, который помогал студентам писать дипломы