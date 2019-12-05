Пожар в офисном здании в Уссурийске: огонь уничтожил 400 квадратных метров

СЕГОДНЯ 07:34 2019-12-05T07:34:39+03:00

Огонь охватил офисное здание по Волочаевкой улице утром 5 декабря Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Крупный пожар тушили 27 человек и восемь единиц техники

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В приморском городе Уссурийск загорелся магазин автозапчастей. Пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Огонь охватил офисное здание по Волочаевкой улице утром 5 декабря. Пожарные расчеты приехали на место спустя три минуты. Огнеборцы провели разведку помещения, внутри людей не обнаружено.

В здании полыхала кровля и часть помещений на втором этаже. Огнеборцам потребовалось чуть больше часа, чтобы локализовать пожар. По предварительным данным, как сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU