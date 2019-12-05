Пожар в офисном здании в Уссурийске: огонь уничтожил 400 квадратных метров
В приморском городе Уссурийск загорелся магазин автозапчастей. Пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Огонь охватил офисное здание по Волочаевкой улице утром 5 декабря. Пожарные расчеты приехали на место спустя три минуты. Огнеборцы провели разведку помещения, внутри людей не обнаружено.
В здании полыхала кровля и часть помещений на втором этаже. Огнеборцам потребовалось чуть больше часа, чтобы локализовать пожар. По предварительным данным, как сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю, пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU