2019-12-05T07:34:39+03:00
Происшествия

Пожар в офисном здании в Уссурийске: огонь уничтожил 400 квадратных метров

Крупный пожар тушили 27 человек и восемь единиц техники
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Огонь охватил офисное здание по Волочаевкой улице утром 5 декабряОгонь охватил офисное здание по Волочаевкой улице утром 5 декабряФото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Изменить размер текста:

В приморском городе Уссурийск загорелся магазин автозапчастей. Пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Огонь охватил офисное здание по Волочаевкой улице утром 5 декабря. Пожарные расчеты приехали на место спустя три минуты. Огнеборцы провели разведку помещения, внутри людей не обнаружено.

В здании полыхала кровля и часть помещений на втором этаже. Огнеборцам потребовалось чуть больше часа, чтобы локализовать пожар. По предварительным данным, как сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественную приемную открыл во Врангеле Фонд «Восточный Порт»
Бывший опер во Владивостоке требовал у экс-уголовницы деньги взамен на информацию о выдуманном расследовании
Худеем к лету: приморских бизнесвумен осудили за контрабанду чудо-средств для снижения веса
"Насыпят гору химии": приморцы отреагировали на увеличение срока хранения "птички"
"Похороните меня в машине": во Владивостоке некоторые участки дорог стоят "намертво"
Убийца за рулем: приморец сознательно переехал двоих людей
Синоптики выпустили предупреждение об опасной погоде в Приморье
Приморцы забили до смерти обидчика бабушек
Капитан 1 ранга ТОФ стал фигурантом сразу трех уголовных дел
Приморочку во второй раз сажают в тюрьму за неуплату алиментов
Приморским инвалидам выделят деньги на покупку пандусов и подъемников
Отец на Алтае не отдает ребенка матери и может скрываться в Приморье
Идемте оценивать: на центральной площади Владивостока установили елку
Окружили, задержали: приморских браконьеров поймали с олениной в рюкзаках
Не отравитесь, приморцы! В сыре «Моцарелла» найдена кишечная палочка
Скорость не в топе: абонентам важнее покрытие и качество связи
За слова ответишь: 50-летний хулиган из Приморья обозвал полицейского
Собрал леера: многокилометровая пробка образовалась на въезде во Владивосток из-за ДТП
В Приморье поймали серийного грабителя, который вынес из бара пакет с деньгами
Во Владивостоке привели в порядок мост на улице Курчатова – движение восстановлено
Во Владивостоке преступную группировку, продававшую ртуть, освободили от уголовной ответственности
Вот и похолодание - о погоде во Владивостоке на 4 декабря 2019 года
Миллионы на футбол – администрация Приморья выполнила обязательства перед многострадальным «Лучом»
Во Владивостоке осудят добродушного преподавателя, который помогал студентам писать дипломы