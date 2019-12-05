2019-12-05T12:10:20+03:00
Общество

«Всем, кто в заторах, привет»: вечерний Владивосток стоит в пробках

Дорожная ситуация в дальневосточной столице оценивается в шесть баллов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Во Владивостоке конец рабочего дня, а это значит, что город сковали пробки. Фото: сервис «Яндекс.Пробки»Во Владивостоке конец рабочего дня, а это значит, что город сковали пробки. Фото: сервис «Яндекс.Пробки»
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Во Владивостоке конец рабочего дня, а это значит, что город сковали пробки. Дорожная ситуация в дальневосточной столице, согласно сервису «Яндекс.Пробки», оценивается в шесть баллов. Но это далеко не предел – карта приморского центра продолжает краснеть.

Традиционно основные пробки отмечаются в Ленинском, Фреунзенском, Первореченском и Первомайском районах. Заторы на улицах Светланская, Адмирала Фокина, Корабельной Набережной, Гоголя, Спортивной, Луговой, Шепеткова, Борисенко, Фадеева, Олега Кошевого, Верхнепортовой, Некарсовской, Русской.

Пробки также отмечаются на проспектах Океанском, Красного Знамени, Партизанском. Традиционно стоит также Некрасовский путепровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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