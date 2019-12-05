Крупный пожар уничтожил магазин в Приморье, владельцы подозревают поджог

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-05T12:20:44+03:00

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Серьезный пожар произошел в ночь с 3 на 4 ноября в ПГТ Кавалерово. Огонь в считанные минуты охватил магазин сантехники, хозяйка которого была в отъезде. Несмотря на оперативное прибытие специалистов, спасти помещение не удалось. Бизнес, строящий годами, оказался уничтожен за одну ночь. Корреспонденту «КП»-Владивосток» удалось пообщаться с близкими владелицами, они подозревают поджог.

Огонь уничтожил большую часть постройки. Фото: предоставлено пострадавшими

В семье владелицы магазина ранее произошла беда – родной брат женщины был убит. Уехала к родственникам для подготовки поминок. Со дня смерти мужчины, как раз прошло 40 дней. В ночь ее отъезда на семью свалилось очередное несчастье. Бизнес, так тщательно выстраиваемый на протяжении нескольких лет, сгорел. При этом родственники и друзья хозяйки в одни голос заверяют, что магазин попросту подожгли. Близкие подозревают, что были вскрыты замки, и кто-то проник вовнутрь. Собираются сделать экспертизу. Дело в том, что брат владелицы погиб при загадочных обстоятельствах, а расследование его смерти привело к настоящему скандалу, о котором «КП»-Владивосток» обязательно расскажет подробнее в следующих материалах.

Магазин лишь недавно стал приносить прибыль. Фото: предоставлено пострадавшимиэ

Руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов рассказал «Комсомолке», что тревожный вызов с места ЧП поступил в 04:31. Первые пожарные расчеты прибыли спустя всего 2 минуты. К моменту их приезда здание уже было объято огнем по всей площади. Локализовать пожар в магазине удалось в 04:58, а полностью ликвидировать лишь в 07:28. Пламя успело распространиться на 225 квадратных метров. В тушении участвовали 9 человек, задействованы 4 единицы техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/747930" frameborder="0"></iframe> Огонь уничтожил магазин в Приморье.Видео: телеграм-канал "Жертвы Priжима"

ИСТОЧНИК KP.RU