2019-12-05T12:20:44+03:00
Происшествия

Крупный пожар уничтожил магазин в Приморье, владельцы подозревают поджог

Пожарные приехали спустя 2 минуты, но спасти помещение не удалось [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Происшествие случилось ночью, когда хозяйка уехала в другой населенный пункт. Фото: предоставлено пострадавшимиПроисшествие случилось ночью, когда хозяйка уехала в другой населенный пункт. Фото: предоставлено пострадавшими
Изменить размер текста:

Серьезный пожар произошел в ночь с 3 на 4 ноября в ПГТ Кавалерово. Огонь в считанные минуты охватил магазин сантехники, хозяйка которого была в отъезде. Несмотря на оперативное прибытие специалистов, спасти помещение не удалось. Бизнес, строящий годами, оказался уничтожен за одну ночь. Корреспонденту «КП»-Владивосток» удалось пообщаться с близкими владелицами, они подозревают поджог.

Огонь уничтожил большую часть постройки. Фото: предоставлено пострадавшими

Огонь уничтожил большую часть постройки. Фото: предоставлено пострадавшими

В семье владелицы магазина ранее произошла беда – родной брат женщины был убит. Уехала к родственникам для подготовки поминок. Со дня смерти мужчины, как раз прошло 40 дней. В ночь ее отъезда на семью свалилось очередное несчастье. Бизнес, так тщательно выстраиваемый на протяжении нескольких лет, сгорел. При этом родственники и друзья хозяйки в одни голос заверяют, что магазин попросту подожгли. Близкие подозревают, что были вскрыты замки, и кто-то проник вовнутрь. Собираются сделать экспертизу. Дело в том, что брат владелицы погиб при загадочных обстоятельствах, а расследование его смерти привело к настоящему скандалу, о котором «КП»-Владивосток» обязательно расскажет подробнее в следующих материалах.

Магазин лишь недавно стал приносить прибыль. Фото: предоставлено пострадавшимиэ

Магазин лишь недавно стал приносить прибыль. Фото: предоставлено пострадавшимиэ

Руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов рассказал «Комсомолке», что тревожный вызов с места ЧП поступил в 04:31. Первые пожарные расчеты прибыли спустя всего 2 минуты. К моменту их приезда здание уже было объято огнем по всей площади. Локализовать пожар в магазине удалось в 04:58, а полностью ликвидировать лишь в 07:28. Пламя успело распространиться на 225 квадратных метров. В тушении участвовали 9 человек, задействованы 4 единицы техники.

Огонь уничтожил магазин в Приморье.Видео: телеграм-канал "Жертвы Priжима"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Всем, кто в заторах, привет»: вечерний Владивосток стоит в пробках
Пожар в офисном здании в Уссурийске: огонь уничтожил 400 квадратных метров
Общественную приемную открыл во Врангеле Фонд «Восточный Порт»
Бывший опер во Владивостоке требовал у экс-уголовницы деньги взамен на информацию о выдуманном расследовании
Худеем к лету: приморских бизнесвумен осудили за контрабанду чудо-средств для снижения веса
"Насыпят гору химии": приморцы отреагировали на увеличение срока хранения "птички"
"Похороните меня в машине": во Владивостоке некоторые участки дорог стоят "намертво"
Убийца за рулем: приморец сознательно переехал двоих людей
Синоптики выпустили предупреждение об опасной погоде в Приморье
Приморцы забили до смерти обидчика бабушек
Капитан 1 ранга ТОФ стал фигурантом сразу трех уголовных дел
Приморочку во второй раз сажают в тюрьму за неуплату алиментов
Приморским инвалидам выделят деньги на покупку пандусов и подъемников
Отец на Алтае не отдает ребенка матери и может скрываться в Приморье
Идемте оценивать: на центральной площади Владивостока установили елку
Окружили, задержали: приморских браконьеров поймали с олениной в рюкзаках
Не отравитесь, приморцы! В сыре «Моцарелла» найдена кишечная палочка
Скорость не в топе: абонентам важнее покрытие и качество связи
За слова ответишь: 50-летний хулиган из Приморья обозвал полицейского
Собрал леера: многокилометровая пробка образовалась на въезде во Владивосток из-за ДТП
В Приморье поймали серийного грабителя, который вынес из бара пакет с деньгами
Во Владивостоке привели в порядок мост на улице Курчатова – движение восстановлено
Во Владивостоке преступную группировку, продававшую ртуть, освободили от уголовной ответственности
Вот и похолодание - о погоде во Владивостоке на 4 декабря 2019 года
Миллионы на футбол – администрация Приморья выполнила обязательства перед многострадальным «Лучом»
Во Владивостоке осудят добродушного преподавателя, который помогал студентам писать дипломы