2019-12-06T00:27:16+03:00
Общество

Уже скоро электричество покинет дома некоторых жителей Владивостока

В список отключений попали разные районы города [адреса]
Милана СОКОЛ
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Отключения начнутся с утраОтключения начнутся с утраФото: Борис КОКУРИН
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С 9 утра в приморской столице начнутся отключения электричества в связи с плановыми работами на сетях. Подача электроснабжения в некоторые дома будет приостановлена до 17:00. Длительность каждого отключения займет от 2-х до 8-ми часов, в зависимости от сложности работ на объекте.

Отключения затронут разные районы Владивостока. По сообщению МУПВ ВПЭС, ответственного за подачу электроэнергии, плановые работы намечены по следующим адресам:

ИСТОЧНИК KP.RU

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