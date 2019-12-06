Уже скоро электричество покинет дома некоторых жителей Владивостока
В список отключений попали разные районы города [адреса]
Отключения начнутся с утраФото: Борис КОКУРИН
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С 9 утра в приморской столице начнутся отключения электричества в связи с плановыми работами на сетях. Подача электроснабжения в некоторые дома будет приостановлена до 17:00. Длительность каждого отключения займет от 2-х до 8-ми часов, в зависимости от сложности работ на объекте.
Отключения затронут разные районы Владивостока. По сообщению МУПВ ВПЭС, ответственного за подачу электроэнергии, плановые работы намечены по следующим адресам:
ИСТОЧНИК KP.RU