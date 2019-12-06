Пса-путешественника разыскивают во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-06T02:39:27+03:00

Тяга к автобусам оказалась больше, чем любовь к дому. Фото: baraholka_pk_vk

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Четвероногий любимец жителя Владивостока не в первый раз сбегает от хозяина. Согласно объявлению, размещенному в социальных сетях, собака любит путешествовать на автобусах, поэтому может находиться в любой части города.

Путешественник в очередной раз покинул дом для экскурсии по городу. При этом собака из всех видов общественного транспорта предпочитает именно автобусы. Пушистого пассажира можно вернуть владельцу, связавшись с ним по телефону 8904-625-40-80. Собаку просят придержать, пока хозяин подъедет.

Питомца видели накануне в центральной части города. По сообщениям очевидцев, собака замечена в районе «Изумруда» и на перекрестке Океанского и Партизанского проспектов.

– На «Покровском парке» перебегал дорогу около 15 часов в сторону ДВГУ, как будто вышел из автобуса №60,– делится жительница города в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU