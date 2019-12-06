2019-12-06T02:44:04+03:00
Общество

С утра подморозит, днем потепление: погода на 6 декабря в Приморье

Температура воздуха в крае местами опустилась до -19°C
Милана СОКОЛ
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Холодное утро и относительно теплый день ожидается в ПриморьеХолодное утро и относительно теплый день ожидается в ПриморьеФото: Милана СОКОЛ
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Под действием гребня антициклона в Приморском крае в утренние часы будет довольно морозно, но уже днем ожидается относительно комфортная погода. По сообщению портала «Примпогода», в крае без осадков и небольшая облачность. Температура воздуха -5...-15°C.

Наиболее холодное утро встречает Уссурийск, в городе -17...-19°C. Днем осадков не ожидается. При западном, северо-западном, умеренном ветре, который может доходить до сильного, температура днем составит -7...-9°C.

Морозно с утра оказалось и во Владивостоке. Столбики термометров в некоторых районах города дошли до отметок -15...-17°C. Днем синоптики обещают небольшую облачность, северо-западный, западный, умеренный до сильного ветер. В городе без осадков, температура воздуха -7...-9°С.

Достаточно тепло сегодня будет в приморской Находке. Если с утра в городе -14...-16°C, то днем синоптики обещают -4...-6°C. Ветер северный, северо-западный, умеренный, осадков не ожидается.

Согласно вековым наблюдениям синоптиков, 6 декабря во Владивостоке выдавалось довольно холодным. Минимальная температура зафиксирована в 1947 году. Тогда термометр показал −21,4 °С. Максимально теплое 6 декабря было в год окончания Великой Отечественной войны, воздух прогрелся до +9,0 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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