«Стоянка запрещена»: во Владивостоке установят новые дорожные знаки
Новые дорожные знаки «Стоянка запрещена» установят во Владивостоке в районе домов № 41 и 43а по улицам Калинина и Интернациональной. Местные жители неоднократно жаловались на неудобства из-за запаркованной с двух стороны дороги, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. В случае непредвиденных ситуаций к зданиям не смогли бы подъехать спецслужбы, включая экстренные: МЧС, скорой помощи.
Совместно с 54 знаками специалисты установят и таблички с дополнительной информацией «Фотовидеофиксация».
- Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям, - прокомментировало ведомство нововведения.
Дорожные знаки, по словам властей, появятся на участке в самое ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU