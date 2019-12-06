2019-12-06T03:31:51+03:00
Общество

«Стоянка запрещена»: во Владивостоке установят новые дорожные знаки

Горожане неоднократно жаловались на запаркованные рядом с их домами автомобили
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке установят новые дорожные знаки. Карта: мэрия Владивостока.Во Владивостоке установят новые дорожные знаки. Карта: мэрия Владивостока.
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Новые дорожные знаки «Стоянка запрещена» установят во Владивостоке в районе домов № 41 и 43а по улицам Калинина и Интернациональной. Местные жители неоднократно жаловались на неудобства из-за запаркованной с двух стороны дороги, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. В случае непредвиденных ситуаций к зданиям не смогли бы подъехать спецслужбы, включая экстренные: МЧС, скорой помощи.

Совместно с 54 знаками специалисты установят и таблички с дополнительной информацией «Фотовидеофиксация».

- Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям, - прокомментировало ведомство нововведения.

Дорожные знаки, по словам властей, появятся на участке в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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