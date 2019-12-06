51-летнего приморца убили совком из-за ревности

СЕГОДНЯ 04:20 2019-12-06T04:20:39+03:00

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Смерть из-за ревности произошла в Артеме 30 ноября. За несколько дней до этого пьяный мужчина поколотил своего соперника в любовных делах кулаками и совком. От серьезных гематом потерпевший спустя время скончался, сообщает Следственный комитет по Приморскому краю.

В совершении преступления подозревают 29-летнего мужчину. По предварительной версии, именно он, приревновав, напал на знакомого. Удары наносил преимущественно по голове и лицу. Молодому человеку предъявлено обвинение в части 4 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, либо без такового.

Предполагаемому убийце уже избрали меру пресечения – заключение под стражу. По данным профильного ведомства, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU