2019-12-06T05:16:50+03:00
Общество

«Уходи, а то отловим»: в Приморье два месяца куражится тигр

Любопытный хищник подбирается к людям все ближе и ближе [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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К приморцам подбирается тигр. Скрин из видео amurtigercenterК приморцам подбирается тигр. Скрин из видео amurtigercenter
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Молодой тигр на протяжении двух месяцев куражится в поселке Восток. Хищник регулярно фиксируется камерами видеонаблюдения, каждый раз подбираясь к людям все ближе и ближе, сообщает центр «Амурский тигр».

В последний раз фотоловушки, установленные в лесу, зафиксировали тигра на расстоянии километра от поселка.

Молодой тигр прогуливается вблизи населенного пункта в Приморье. Видео: amurtigercenter.! другой источник

Свежие кадры прокомментировали зоозащитники.

- Самое главное — тигр упитанный. Это говорит о том, что он способен добывать себе пропитание в лесу и явно успешно это делает.

По словам специалистов, визиты большой кошки объясняются любопытством, свойственным молодым особям. Любители животных надеются, что тигр одумается и уйдет подальше от людей.

- Уважаемый тигр, если ты читаешь нас: уходи поглубже в тайгу, хватит волновать людей. В противном случае придется тебя отловить! – делятся сотрудники центра по изучению и сохранению амурских тигров.

Тигра запечатлели фотоловушки в лесу. Видео: amurtigercenter.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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