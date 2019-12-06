«Уходи, а то отловим»: в Приморье два месяца куражится тигр

СЕГОДНЯ 05:15 2019-12-06T05:16:50+03:00

Любопытный хищник подбирается к людям все ближе и ближе [видео]

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Молодой тигр на протяжении двух месяцев куражится в поселке Восток. Хищник регулярно фиксируется камерами видеонаблюдения, каждый раз подбираясь к людям все ближе и ближе, сообщает центр «Амурский тигр».

В последний раз фотоловушки, установленные в лесу, зафиксировали тигра на расстоянии километра от поселка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748089" frameborder="0"></iframe> Молодой тигр прогуливается вблизи населенного пункта в Приморье. Видео: amurtigercenter.! другой источник

Свежие кадры прокомментировали зоозащитники.

- Самое главное — тигр упитанный. Это говорит о том, что он способен добывать себе пропитание в лесу и явно успешно это делает.

По словам специалистов, визиты большой кошки объясняются любопытством, свойственным молодым особям. Любители животных надеются, что тигр одумается и уйдет подальше от людей.

- Уважаемый тигр, если ты читаешь нас: уходи поглубже в тайгу, хватит волновать людей. В противном случае придется тебя отловить! – делятся сотрудники центра по изучению и сохранению амурских тигров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748090" frameborder="0"></iframe> Тигра запечатлели фотоловушки в лесу. Видео: amurtigercenter.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU