«Уходи, а то отловим»: в Приморье два месяца куражится тигр
Молодой тигр на протяжении двух месяцев куражится в поселке Восток. Хищник регулярно фиксируется камерами видеонаблюдения, каждый раз подбираясь к людям все ближе и ближе, сообщает центр «Амурский тигр».
В последний раз фотоловушки, установленные в лесу, зафиксировали тигра на расстоянии километра от поселка.
Молодой тигр прогуливается вблизи населенного пункта в Приморье. Видео: amurtigercenter.! другой источник
Свежие кадры прокомментировали зоозащитники.
- Самое главное — тигр упитанный. Это говорит о том, что он способен добывать себе пропитание в лесу и явно успешно это делает.
По словам специалистов, визиты большой кошки объясняются любопытством, свойственным молодым особям. Любители животных надеются, что тигр одумается и уйдет подальше от людей.
- Уважаемый тигр, если ты читаешь нас: уходи поглубже в тайгу, хватит волновать людей. В противном случае придется тебя отловить! – делятся сотрудники центра по изучению и сохранению амурских тигров.
Тигра запечатлели фотоловушки в лесу. Видео: amurtigercenter.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU