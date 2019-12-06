2019-12-06T07:31:35+03:00
Общество

История болезни на руке: браслеты со штрих-кодами вместо толстых медкарт выдают пациентам в Приморье

В проекте участвуют две крупные клиники Владивостока
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Во второй краевой больнице пациентам выдают браслеты трех цветовВо второй краевой больнице пациентам выдают браслеты трех цветовФото: Администрация Приморского края
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Больницы Приморья постепенно отказываются от толстых медицинских карт. В двух ведущих клиниках региона теперь вместо бумажной истории болезни пациентам выдают разноцветные браслеты со штрих-кодами, с помощью которых медики идентифицируют пациента и узнают о его здоровье все.

В пилотном проекте участвуют краевые онкологический диспансер и клиническая больница №2, которые находятся во Владивостоке. Например, в последней пациентов различают по цветам пластиковых браслетов: красный означает, что у человека аллергия на какие-либо виды лекарств, желтый человек с трудом передвигается и может потерять сознание, а значит, склонен к падению. Желто-красные браслеты для тех, у кого есть аллергия и они склонны к падениям по состоянию здоровья

- В нашей больнице внедрены несколько видов браслетов для идентификации пациентов. Их обладатели уже опознаются медперсоналом как пациенты, требующие особого внимания и находящиеся в зоне риска, – рассказала Светлана Бениова, главный врач ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2».

Кроме цветных браслетов, пациентам больницы выдают белые со штрих-кодами. Это делается не только для того, чтобы уйти от бумажных медкарт, такой метод идентификации позволяет исключить путаницу с лечением выдачей лекарств. Медсестра должна будет сверить номера на браслетах с номерами историй болезней. Штрих-кодами также маркируются пробирки с анализами пациентов, что упрощает работу медперсонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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