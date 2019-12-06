2019-12-06T10:34:17+03:00
Общество

Спартакиада памяти Л.А. Бочкова в «Восточном Порту» собрала более 400 спортсменов Дальнего Востока

Поделиться:
Изменить размер текста:

В спортивном комплексе «Восточник», в микрорайоне Врангель, завершилась традиционная ежегодная Спартакиада памяти генерального директора ОАО «Восточный Порт» Леонида Анатольевича Бочкова. В этом году состязания проходили в течение месяца по семи видам спорта. Организаторы также включили в программу спортивные дисциплины для детей портовиков, что привлекло больше болельщиков и позволило сделать событие семейным.

- Мероприятие, которое изначально задумывалось как закрытый турнир для работников порта, в этом году приняло более 400 спортсменов из разных городов не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока, - рассказала Светлана Бочкова, дочь Леонида Анатольевича, которая является одним из организаторов соревнований. - Приток сильных участников из других городов не только поддерживает атмосферу здорового соперничества, но и делает Спартакиаду площадкой новых знакомств.

Хозяева Спартакиады, команды и спортсмены АО «Восточный Порт» традиционно являются фаворитами соревнований – благодаря поддержке предприятия у портовиков есть современный спорткомплекс и отличные условия для подготовки. Для «Восточного Порта» поддержка спорта всегда была одним из приоритетных направлений социальной политики. Спортивные коллективы предприятия – неоднократные участники и победители турниров самого высокого уровня. А имена многих спортсменов – работников «Восточного Порта» известны далеко за пределами Приморья.

Замечательный руководитель и организатор, Леонид Бочков возглавлял «Восточный Порт» в 1998-2001 гг. Авторитет Леонида Анатольевича был высок и в коллективе, и у руководства города, и среди директоров предприятий. Его уважали и ценили портовики и жители поселка Врангель. Леонид Бочков прожил короткую, но яркую жизнь, неразрывно связанную с «Восточным Портом».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почта России доставит Деду Морозу открытки размером с плакат от владивостокских школьников
История болезни на руке: браслеты со штрих-кодами вместо толстых медкарт выдают пациентам в Приморье
«Уходи, а то отловим»: в Приморье два месяца куражится тигр
51-летнего приморца убили совком из-за ревности
«Стоянка запрещена»: во Владивостоке установят новые дорожные знаки
33 наркопритона и почти полторы тонны наркотиков обнаружили полицейские в Приморье
С утра подморозит, днем потепление: погода на 6 декабря в Приморье
Пса-путешественника разыскивают во Владивостоке
Уже скоро электричество покинет дома некоторых жителей Владивостока
Фонд «Восточный Порт» поздравил добровольцев Врангеля с Днем волонтеров
Крупный пожар уничтожил магазин в Приморье, владельцы подозревают поджог
«Всем, кто в заторах, привет»: вечерний Владивосток стоит в пробках
Пожар в офисном здании в Уссурийске: огонь уничтожил 400 квадратных метров
Общественную приемную открыл во Врангеле Фонд «Восточный Порт»
Бывший опер во Владивостоке требовал у экс-уголовницы деньги взамен на информацию о выдуманном расследовании
Худеем к лету: приморских бизнесвумен осудили за контрабанду чудо-средств для снижения веса
"Насыпят гору химии": приморцы отреагировали на увеличение срока хранения "птички"