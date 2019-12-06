Спартакиада памяти Л.А. Бочкова в «Восточном Порту» собрала более 400 спортсменов Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-06T10:34:17+03:00

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В спортивном комплексе «Восточник», в микрорайоне Врангель, завершилась традиционная ежегодная Спартакиада памяти генерального директора ОАО «Восточный Порт» Леонида Анатольевича Бочкова. В этом году состязания проходили в течение месяца по семи видам спорта. Организаторы также включили в программу спортивные дисциплины для детей портовиков, что привлекло больше болельщиков и позволило сделать событие семейным.

- Мероприятие, которое изначально задумывалось как закрытый турнир для работников порта, в этом году приняло более 400 спортсменов из разных городов не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока, - рассказала Светлана Бочкова, дочь Леонида Анатольевича, которая является одним из организаторов соревнований. - Приток сильных участников из других городов не только поддерживает атмосферу здорового соперничества, но и делает Спартакиаду площадкой новых знакомств.

Хозяева Спартакиады, команды и спортсмены АО «Восточный Порт» традиционно являются фаворитами соревнований – благодаря поддержке предприятия у портовиков есть современный спорткомплекс и отличные условия для подготовки. Для «Восточного Порта» поддержка спорта всегда была одним из приоритетных направлений социальной политики. Спортивные коллективы предприятия – неоднократные участники и победители турниров самого высокого уровня. А имена многих спортсменов – работников «Восточного Порта» известны далеко за пределами Приморья.

Замечательный руководитель и организатор, Леонид Бочков возглавлял «Восточный Порт» в 1998-2001 гг. Авторитет Леонида Анатольевича был высок и в коллективе, и у руководства города, и среди директоров предприятий. Его уважали и ценили портовики и жители поселка Врангель. Леонид Бочков прожил короткую, но яркую жизнь, неразрывно связанную с «Восточным Портом».