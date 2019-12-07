2019-12-07T02:47:39+03:00
Общество

Облачные спирали хабаровского циклона принесут в Приморье снег

Синоптики уточнили прогноз в крае на выходные
Милана СОКОЛ
Поделиться:
В Приморье ожидается снегВ Приморье ожидается снегФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Приморские синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные. Специалисты портала «Примпогода» уточнили, что сильных снегопадов в ближайшие два дня не будет, однако снег пройдут в некоторых районах края. Осадки в Приморье вызовут облачные спирали циклона, смещающегося по Хабаровскому края.

После затяжного похолодания, вызванного влиянием гребня азиатского антициклона, температура воздуха в Приморье начала немного расти. В субботу и воскресенье синоптики обещают оттепель, однако в некоторых районах края сегодня ожидается снег. Осадки в регион принесет, смещающийся по Хабаровскому краю циклон. В субботу днем в Приморье −5…−10 °C, на северо-востоке −12…−17 °C. В ночные часы на край вновь распространится гребень антициклона, его ядро расположится над центром днем в воскресенье и осадки окончательно прекратятся.

В краевой столице в выходные снега не ожидается. По прогнозам специалистов, периодически будет усиливаться ветер, температурный фон станет выше на 2-5 градусов. Температура воздуха во Владивостоке сегодня -6...-8°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иногда кирпичи с крыши падают: мастер парковки во Владивостоке вызвал бурю негодований в свой адрес
17-летнего парня из Приморья заключили под стражу за угон авто и угрозы жизни
Русский как иностранный: жители Владивостока могут принять участие в необычной олимпиаде
Спартакиада памяти Л.А. Бочкова в «Восточном Порту» собрала более 400 спортсменов Дальнего Востока
Почта России доставит Деду Морозу открытки размером с плакат от владивостокских школьников
История болезни на руке: браслеты со штрих-кодами вместо толстых медкарт выдают пациентам в Приморье
«Уходи, а то отловим»: в Приморье два месяца куражится тигр
51-летнего приморца убили совком из-за ревности
«Стоянка запрещена»: во Владивостоке установят новые дорожные знаки
33 наркопритона и почти полторы тонны наркотиков обнаружили полицейские в Приморье
С утра подморозит, днем потепление: погода на 6 декабря в Приморье
Пса-путешественника разыскивают во Владивостоке
Уже скоро электричество покинет дома некоторых жителей Владивостока
Фонд «Восточный Порт» поздравил добровольцев Врангеля с Днем волонтеров
Крупный пожар уничтожил магазин в Приморье, владельцы подозревают поджог
«Всем, кто в заторах, привет»: вечерний Владивосток стоит в пробках
Пожар в офисном здании в Уссурийске: огонь уничтожил 400 квадратных метров
Общественную приемную открыл во Врангеле Фонд «Восточный Порт»
Бывший опер во Владивостоке требовал у экс-уголовницы деньги взамен на информацию о выдуманном расследовании
Худеем к лету: приморских бизнесвумен осудили за контрабанду чудо-средств для снижения веса
"Насыпят гору химии": приморцы отреагировали на увеличение срока хранения "птички"