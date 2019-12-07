Облачные спирали хабаровского циклона принесут в Приморье снег

СЕГОДНЯ 02:47 2019-12-07T02:47:39+03:00

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Приморские синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные. Специалисты портала «Примпогода» уточнили, что сильных снегопадов в ближайшие два дня не будет, однако снег пройдут в некоторых районах края. Осадки в Приморье вызовут облачные спирали циклона, смещающегося по Хабаровскому края.

После затяжного похолодания, вызванного влиянием гребня азиатского антициклона, температура воздуха в Приморье начала немного расти. В субботу и воскресенье синоптики обещают оттепель, однако в некоторых районах края сегодня ожидается снег. Осадки в регион принесет, смещающийся по Хабаровскому краю циклон. В субботу днем в Приморье −5…−10 °C, на северо-востоке −12…−17 °C. В ночные часы на край вновь распространится гребень антициклона, его ядро расположится над центром днем в воскресенье и осадки окончательно прекратятся.

В краевой столице в выходные снега не ожидается. По прогнозам специалистов, периодически будет усиливаться ветер, температурный фон станет выше на 2-5 градусов. Температура воздуха во Владивостоке сегодня -6...-8°С.

ИСТОЧНИК KP.RU