17-летнего парня из Приморья заключили под стражу за угон авто и угрозы жизни

СЕГОДНЯ 03:57 2019-12-07T04:04:25+03:00

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В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Приморья, которого подозревают в угоне. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», юноша похитил малолитражку знакомой, демонстрируя оружие. Девушка уверяет, что молодой человек был пьян.

Toyota Vitz 23-летней жительницы Приморья был похищен 30 ноября на улице Фрунзе в городе Артеме. Молодой человек забрал ключи от авто девушки. При этом хозяйка несколько раз требовала вернуть ее имущество, снимая происходящее на мобильный телефон.

– Зачем ты этот цирк устраиваешь?,– хладнокровно отвечал парень, демонстративно проверяя патрон в оружии, похожем на обрез охотничьего ружья.

Пострадавшая уверяет, что юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом молодой человек отправился покорять ночные улицы города на ее машине. Девушке же пришлось обратиться в полицию и надеяться, что с ее авто ничего не случится. Подозреваемого вскоре удалось задержать. По сообщению специалистов пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, из-за опасного для жизни насилия и угона авто, уже возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя суд избрал в отношении 17-летнего парня меру пресечения в виде заключения под стражу.

Знакомые подростка отметили, что примерным поведением юноша не отличался и подобным поступком особо никого не удивил.

ИСТОЧНИК KP.RU