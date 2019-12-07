Иногда кирпичи с крыши падают: мастер парковки во Владивостоке вызвал бурю негодований в свой адрес

СЕГОДНЯ 04:45 2019-12-07T04:47:15+03:00

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Можно кинуть сырое яйцо на лобовуху, отбуксировать его и оставить через несколько домов, фотографию отправить в ГАИ – это самые безобидные комментарии, оставленные в социальных сетях приморцами, после неудачной парковки во Владивостоке. Необдуманный поступок водителя, перегородившего вход в подъезд, вызвал шквал негодования и сотни комментариев в социальных сетях.

Нехватка парковочных мест во Владивостоке – действительно острый вопрос, но действия автомобилиста это явно не оправдывает. Пословам очевидцев, владелец припарковал свой джип, полностью перегородив проход по тротуару и вход в подъезд в доме № 40 на Нерчинской. Естественно, что подобное поведение автохама, вызвало негодование общественности.

– Если «Сурф» с люком, то можете поиграть с соседями в увлекательную игру. Игра на координацию, кто больше кирпичей в корзину закинет,– высказывают предложения особо рассерженные пользователи социальных сетей.

Джин полностью перекрыл проход по тротуаруФото: dps_vl

Приморцы начали соревноваться в остроумии, предлагая разные варианты, как наказать владельца.

– Яйцо это старомодно, можно просто с ведра ополоснуть дверь водительскую, долго будет размораживать, – делятся лайфхаками приморцы.

Не обошлось и без излюбленных фраз – «порезать колеса», «сжечь» и «разобрать по запчастям». Не исключено, что очевидцы руководствовались более разумными доводами и оставили чужое имущество в целости, попросту, обратившись по факту нарушения в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU