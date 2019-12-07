Таинственная красотка из Владивостока пропала при странных обстоятельствах
Красавица из Приморья пропала, уехав за границу. Близкие девушки, которая не выходит на связь, крайне обеспокоены. Жительница Владивостока должна была вернуться на родину еще 2-го декабря. Родственники пытаются собрать информацию через социальные сети.
– Ребята, помогите, пропала родная сестра моя! 22.01.1996 года рождения. Рост 163 см. Масловская Алиса (Татьяна) Викторовна. Никому не сообщив, уехала отдыхать в середине ноября. Подругу попросила никому не рассказывать. Обещала вернуться 2 декабря. 21 ноября у нее сломался телефон, как она сообщила подруге, и больше на связь ни с кем не выходила. Локация – Владивосток – Янцзы (Китай). В чем уехала, не знаю. Жду информацию от подруг из Китая, с которыми она ранее работала. Мой телефон: 8 (961) 517-12-07, отца: 8 (924) 134-44-76, брата: 8 (994) 015-69-02–, поделилась родственники исчезнувшей девушки.
Девушка перестала выходить на связьФото: dps.control
Поездка молодой жительницы Приморья с выдающимися внешними данными, естественно стала причиной обсуждений. Вместо реальной помощи люди в основном обсуждают причины пребывания в Китае, возможные методы заработка и наличие двух имен у красавицы. Как выяснилось, девушка официально сменила имя. Но многие жители Приморья помнят ее именно, как Татьяну, поэтому родственники указали два имени.
– На Lexus заработает и вернется. Потом будет рассказывать, что она не такая,– пишут пользователи социальных сетей.
– Вот вы злые все. Это чья-то дочь и сестра, нельзя так,– стараются заступиться за девушку другие жители Приморья.
ИСТОЧНИК KP.RU