Таинственная красотка из Владивостока пропала при странных обстоятельствах

СЕГОДНЯ 07:07 2019-12-07T07:08:25+03:00

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Красавица из Приморья пропала, уехав за границу. Близкие девушки, которая не выходит на связь, крайне обеспокоены. Жительница Владивостока должна была вернуться на родину еще 2-го декабря. Родственники пытаются собрать информацию через социальные сети.

– Ребята, помогите, пропала родная сестра моя! 22.01.1996 года рождения. Рост 163 см. Масловская Алиса (Татьяна) Викторовна. Никому не сообщив, уехала отдыхать в середине ноября. Подругу попросила никому не рассказывать. Обещала вернуться 2 декабря. 21 ноября у нее сломался телефон, как она сообщила подруге, и больше на связь ни с кем не выходила. Локация – Владивосток – Янцзы (Китай). В чем уехала, не знаю. Жду информацию от подруг из Китая, с которыми она ранее работала. Мой телефон: 8 (961) 517-12-07, отца: 8 (924) 134-44-76, брата: 8 (994) 015-69-02–, поделилась родственники исчезнувшей девушки.

Девушка перестала выходить на связьФото: dps.control

Поездка молодой жительницы Приморья с выдающимися внешними данными, естественно стала причиной обсуждений. Вместо реальной помощи люди в основном обсуждают причины пребывания в Китае, возможные методы заработка и наличие двух имен у красавицы. Как выяснилось, девушка официально сменила имя. Но многие жители Приморья помнят ее именно, как Татьяну, поэтому родственники указали два имени.

– На Lexus заработает и вернется. Потом будет рассказывать, что она не такая,– пишут пользователи социальных сетей.

– Вот вы злые все. Это чья-то дочь и сестра, нельзя так,– стараются заступиться за девушку другие жители Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU