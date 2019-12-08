Температура воздуха до минус 15: синоптики о приморской погоде

СЕГОДНЯ 03:12 2019-12-08T04:17:04+03:00

Во Влладивостоке осадков не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В крае преимущественно без осадков

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На приморскую погоду 8 декабря влияет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный ветер берет направления с запада и северо-запада. Температура воздуха -5...-15 градусов.

Во Владивостоке синоптики установили переменную облачность, без осадков. Западный и северо-западный ветер в течение суток не превысит отметку "умеренный". Температура воздуха -5...-7 градусов.

В Уссурийске так же, как и в приморской столице, на небе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, в пределах умеренного. Температура воздуха -6...-8 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер направляется с севера и северо-запада, по скорости - умеренный. Температура воздуха -4...-6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU