2019-12-08T04:17:04+03:00
Общество

Температура воздуха до минус 15: синоптики о приморской погоде

В крае преимущественно без осадков
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Влладивостоке осадков не ожидаетсяВо Влладивостоке осадков не ожидаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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На приморскую погоду 8 декабря влияет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный ветер берет направления с запада и северо-запада. Температура воздуха -5...-15 градусов.

Во Владивостоке синоптики установили переменную облачность, без осадков. Западный и северо-западный ветер в течение суток не превысит отметку "умеренный". Температура воздуха -5...-7 градусов.

В Уссурийске так же, как и в приморской столице, на небе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, в пределах умеренного. Температура воздуха -6...-8 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер направляется с севера и северо-запада, по скорости - умеренный. Температура воздуха -4...-6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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