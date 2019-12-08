Никто не пострадал: спасатели потушили пожар во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:30 2019-12-08T05:09:22+03:00

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Приморские спасатели потушили деревянные сараи на улице Порт-Артурская во Владивостоке. Боролись с огнем одиннадцать человек личного состава. В результате грамотных действий сотрудников МЧС, при пожаре никто не пострадал, делится профильное ведомство.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны 7 декабря в 20.09 минут. Первые расчеты спасателей оперативно прибыли на место ЧП и приступили к тушению открытого горения двух сараев. Локализировать пожар удалось почти сразу же - в 20.22 минуты. Но на полную ликвидацию ушло еще чуть больше часа. В 21.25 минут полностью потушен.

- Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. При тушении было задействовано одиннадцать человек и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU