С шеи верующей пенсионерки из Владивостока сорвали золотую цепочку с крестиком

СЕГОДНЯ 05:07 2019-12-08T05:11:20+03:00

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64-летнюю пенсионерку из Владивостока ограбили в подъезде жилого дома. Неизвестный молодой мужчина сорвал с шеи пожилой дамы золотую цепочку с кулоном и крестиком, а после скрылся. Сотрудники уголовного розыска уже поймали подозреваемого в преступлении, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Задержанным оказался 29-летний гражданин. В отделе полиции он дал признательные показания. На мужчину завели дело по 161 статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

- Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям, - делятся в пресс-службе профильного управления.

К сожалению бабушки, похищенные дорогостоящие украшения мужчина так и не вернул. До того, как его разыскали, успел распорядился ими по собственному усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU