«Почему на фото у ребёнка губы разбиты?» В Приморье разыскивают 12-летнего Ярослава

СЕГОДНЯ 07:18 2019-12-08T07:23:17+03:00

Мальчик безвестно пропадает не в первый раз

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Во Владивостоке разыскивают 12-летнего мальчика по имени Ярослав. Ребенок 6 декабря вышел из школы по адресу: ул. Никифорова, 41А. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает отряд добровольцев «Примпоиск».

Ориентировка с лицом мальчика облетела соцсети, вызвав негодование пользователей. На одной из предоставленных для поиска фотографий ребенок выглядит покалеченным.

Ярослав пропал 2 дня назад. Фото: "Примпоиск"

«Почему на фото у ребёнка губы разбиты и глаза несчастные? Почему?!», «Вторая фотография - заплаканные глаза, свежие ссадины, грязный свитер... Это родители предоставили? Очень странная фотография, очень. Дай бог, найдётся мальчик!».

Представитель от волонтеров развеял домыслы жителей.

- Давайте не будет додумывать, фото не от родителей. Он - бегунок, бродяжка. Фото после 10 дней поиска, поэтому и грязный, и в ссадинах, - рассказали в отряде «Примпоиска».

Жителей просят присмотреться к ребенку внимательнее, быть может, кто-нибудь видел его или похожего на него мальчишку.

Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, волос светло-русый. Был одет: рубашка голубого цвета, джинсы тёмно-синего цвета, куртка серого цвета без капюшона, кроссовки чёрного цвета. При себе имел: черный рюкзак.

Сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ярослава, можно по телефонам:

8 (4232) 227-65-63 - ОП №2 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32 - волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU