2019-12-08T10:16:12+03:00
Общество

Плакала от бессилия: полицейские помогли замерзшей первокласснице добраться до дома

Школьница потеряла деньги на проезд и, постеснявшись рассказать о своей беде учительнице, пошла пешком
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Девочку доставили к мамеДевочку доставили к маме
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Первоклассница из Находки потеряла деньги на проезд и, постеснявшись рассказать о своей беде учительнице, пошла до дома пешком. Окоченевшую и плачущую ее нашли патрулирующие полицейские. Ребенка доставили к маме, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Маленькую девочку сотрудники ГИБДД заметили около столба освещения. Явно замерзший ребенок плакал от бессилия. Стражи порядка незамедлительно посадили школьницу в машину и успокоили.

- Вероника потеряла деньги на автобус, а смарт-часы забыла дома. От школы ей нужно было пройти шесть автобусных остановок. Когда до дома оставалось совсем немного, первоклассница окончательно замерзла и устала, - рассказали сотрудники пресс-службы краевого УМВД.

Мама девочки Людмила Коголь поблагодарила полицейских за спасение дочки.

- Хочу выразить огромную благодарность Вячеславу Нефедову, Максиму Манылову и Денису Петенко! Это неравнодушные и отзывчивые люди, профессионалы с большой буквы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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