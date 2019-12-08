Пятеро ребят из Приморья обчищали дома и угоняли машины

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-08T10:50:17+03:00

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Пятерых ребят из Приморья обвиняют в ряде уголовных преступлений. В разные периоды 2018 и 2019 годов молодые люди, вступив в сговор, воровали вещи из домов и угоняли автомобили, сообщает Следственный комитет по Приморскому краю.

Группу несовершеннолетних подозревают в преступлениях, предусмотренных п «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), п. «а, б, в» ч. 158 УК РФ (кража) - несколько эпизодов. Судить ребят будут в зависимости от роли каждого.

По предварительной версии, молодые люди проникали в дома и квартиры Красноармейского района. Крали ювелирные изделия, деньги, электрические изделия, кедровые орехи и другое имущество потерпевших. В селе Новопокровка угнали авто.

Правоохранители собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором направили суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU