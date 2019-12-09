Готовимся, десятки домов во Владивостоке останутся без света
Отключение электричества намечено из-за плановых работ
Некоторые дома останутся сегодня без светаФото: Милана СОКОЛ
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Специалисты МУПВ ВПЭС запланировали на понедельник работы по устранению нарушений на линиях электропередач во Владивостоке. В связи с этим в некоторых домах приморской столицы пройдут отключения абонентов от электроэнергии. Длительность каждого из них зависит от сложности работ, но в среднем составит от 2-х до 8-ми часов.
Согласно официальному графику работ МУПВ ВПЭС, отключения 9 декабря пройдут по следующим адресам.
ИСТОЧНИК KP.RU