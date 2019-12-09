Оперативники проверяют информацию о массовом минировании школ в Приморье

СЕГОДНЯ 02:36 2019-12-09T03:07:59+03:00

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Как минимум пять учебных заведений Приморья получили угрозы о «заминировании» в первый рабочий день недели. На данный момент к местам возможных происшествий стянуты представители экстренных служб. Специалистам предстоит проверить информацию, которая может угрожать жизни и здоровью людей.

Как сообщают очевидцы, угрозы о минировании получили сразу несколько школ Владивостока и учебное заведение в Уссурийске. По словам свидетелей, электронное письмо о заложенной бомбе поступило в адрес директора школы № 23, расположенной на Иртышской во Владивостоке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748518" frameborder="0"></iframe> Экстренные службы стянуты к школе 23 во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rus

Помимо этого эвакуированы ученики следующих школ: № 74 на Харьковской, № 63 на Бородинской, № 45 на Бородинской. Также оперативники проверяют школу № 6 на улице Агеева в Уссурийске. Специалисты, в том числе кинологи с собаками, обследуют территорию и проверяют все здания. Уроки временно отменены. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю отметили, что информация проверяется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748519" frameborder="0"></iframe> 74 школа во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rus

ИСТОЧНИК KP.RU