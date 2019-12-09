2019-12-09T03:29:22+03:00
Общество

Инфа сотка? «Эрмитаж-Владивосток» появится в Приморье, но это неточно

Договор о сотрудничестве региона и музея продлен до 2023 года
Кристина ГРИН
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Церемония подписания прошла в атриуме Главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге.Церемония подписания прошла в атриуме Главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге.Фото: Администрация Приморского края
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Идея о создании филиала Эрмитажа в Приморье возникла еще в 2015 году. Власти региона даже подписали соответствующий договор с именитым музеем. Напомним, что этот проект реализуется по указу президента и в его рамках в дальневосточной столице должен появиться экспозиционно-выставочный, образовательный и рекреационный центр. Однако спустя четыре года инициатива так и осталась на уровне идеи.

Как ни странно накануне администрация Приморья подписала еще одно соглашение о сотрудничестве с Эрмитажем. На этот раз договор продлили до 2023 года. И здесь власти заговорили о создании центра «Эрмитаж – Владивосток».

- Филиал Эрмитажа во Владивостоке размещен в здании Торгового дома «Кунст и Альберс» на улице Светланская, 38/40, - отмечают в пресс-службе администрации Приморья. - Администрация Приморского края в рамках соглашения обеспечивает проведение работ по сохранению здания-памятника и завершение необходимых работ по его комплексной реконструкции с элементами реставрации в установленные сроки.

Олег Кожемяко, губернатор региона уверен, что центр увеличит приток туристов в Приморье. Михаил Пиотровский, гендиректор Эрмитажа, не сомневается в том, что на этот раз здание будет построено в короткие сроки, и в ближайшее время в нем откроется первая выставка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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