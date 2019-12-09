2019-12-09T04:34:12+03:00
Общество

Угольная пыль стала причиной закрытия порта в Находке

Прокуратура установила, что работа предприятия наносит вред морской экосистеме
Кристина ГРИН
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Сточные воды сбрасывались в Японское море с превышением допустимых концентраций вредных веществСточные воды сбрасывались в Японское море с превышением допустимых концентраций вредных веществФото: Администрация Приморского края
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Транспортный прокурор Находки обратилась в суд с иском о приостановлении работы АО «Порт Восточные ворота – Приморский завод». Причина – вредное воздействие на окружающую среду, вызванное угольной пылью. Надзорное ведомство в рамках проверки установило, что порт долгое время не предпринимал никаких действий, чтобы жители Находки не жаловались на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе. Кроме того, предприятие даже увеличило объем перевалки угля.

Но и это еще не все. Также хозяйственная деятельность в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовстом. Склад, на котором хранился сыпучий груз, не оборудовали подпорными стенами, и сточные воды сбрасывались в Японское море с превышением допустимых концентраций вредных веществ. В сухом остатке, угольная пыль стала причиной загрязнения морской экосистемы.

- Находкинский городской суд Приморского края 5 декабря 2019 года исковые требования транспортного прокурора удовлетворил, деятельность предприятия по перевалке угля приостановлена до устранения нарушений санитарных и экологических требований, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Решение представителя Фемиды пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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