2019-12-09T05:20:46+03:00
Происшествия

Жуткая авария в Первомайском районе Владивостока: в ДТП погиб 20-летний парень

Пассажиры отправлены на лечение
Кристина ГРИН
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По факту ДТП полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.По факту ДТП полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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ДТП случилось на улице Калинина во Владивостоке. 20-летний парень за рулем Ниссан Тиана двигался со стороны улицы Олега Кошевого по направлению к Некрасовской. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в леерное ограждение. Авария оказалась со смертельным исходом. Молодой человек скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

В момент ДТП в Ниссан Тиана находились еще и пассажиры: 18-ти и 20-летние парни. У первого – ушиб левой кисти, у второго – переломы рук и ушиб. Обоих отправили на амбулаторное лечение.

- В результате ДТП механические повреждения получил еще один автомобиль Хонда Шатл, двигавшийся во встречном направлении, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В иномарку отлетели осколки леерных ограждений.

В ведомстве уже установили, что у обоих водителей были штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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