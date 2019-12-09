2019-12-09T05:53:27+03:00
Общество

Из колонии с любовью: в Приморье заключенных женской тюрьмы научат печь торты, пирожные и булочки

В этом году образование кондитера получат больше 40 осужденных дам
Кристина ГРИН
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После мероприятия гости открытия попробовали кондитерские шедевры. Фото: ГУФСИН по Приморскому краю.После мероприятия гости открытия попробовали кондитерские шедевры. Фото: ГУФСИН по Приморскому краю.
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В исправительной колонии № 10, которая расположена в приморском поселке Горное, запустили новый кондитерский цех и открыли программу обучения по профессии «Кондитер». Оксана Грицкова, начальник колонии, и Элеонора Трубникова, президент благотворительного фонда «Калина Красная» в торжественной обстановке перерезали красную ленточку.

В помещении площадью 20 квадратных метров сотрудники ГУФСИН сделали капитальный ремонт, установили оборудование, обучили специалиста-технолога и запустили курсы для желающих стать кондитерами. В этом году такую возможность получат больше 40 осужденных женщин.

- На четырехмесячных курсах осужденные научатся выпекать торты, пирожные, булочки с начинками, изготавливать различные кремы и художественно оформлять продукцию, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю. - На мастер-классе были продемонстрированы навыки по украшению кондитерских изделий. Кульминацией стало художественное оформление торта «Сладкое завтра», ставшего символом проекта.

Закончилась открытие и презентация, разумеется, дегустацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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