Пришлось задействовать кран: на Русском острове спасли провалившуюся в колодец лощадь

СЕГОДНЯ 06:12 2019-12-09T06:14:51+03:00

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Сотрудники приморского МЧС спасли жизнь лошади, которая провалилась в технический колодец с водой. Благодаря оперативной работе спасателей, животное чудом осталось живо. Доставать скакуна из западни пришлось с помощью тяжелой техники.

Настоящая спасательная операция развернулась накануне в поселке Подножье на Русском. Ранним утром, 9 декабря, сотрудникам специализированной пожарно-спасательной части, дислоцированной на острове, пришлось доставать из колодца лощадь. Тревожный вызов на пульт оперативного дежурного поступил от обеспокоенного хозяина животного. По сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, скакун провалился в колодец еще ночью, владелец сначала пытался самостоятельно спасти своего любимца, однако попытки не принесли результата.

Учитывая размеры и вес лошади, специалисты решили задействовать тяжелую технику. Пока подъемный кран ехал к месту ЧП, спасатели откачали воду из колодца с помощью пожарного насоса, иначе животное попросту бы замерзло. Животное успокоили и обвязали пожарными рукавами, после чего достали из западни, передав владельцу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1040" height="576" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748530" frameborder="0"></iframe> Спасатели достали лошадь из технического колодца.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по ПК

ИСТОЧНИК KP.RU