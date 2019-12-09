2019-12-09T09:12:55+03:00
Общество

Зимний фестиваль «закружит» жителей Владивостока под классическую музыку

Вход на концерт абсолютно бесплатный
Кристина ГРИН
Поделиться:
Концерт пройдет 10 декабря в 18:30. Фото: Алексей ТУЛИНОВ.Концерт пройдет 10 декабря в 18:30. Фото: Алексей ТУЛИНОВ.
Изменить размер текста:

Хорошая новость для эстетов и любителей культурно провести свой досуг. Пресс-служба городской администрации сообщает о том, что во Владивостоке на сцене краевой филармонии пройдет Зимний фестиваль классической музыки. Мероприятие пройдет во вторник, 10 декабря. Гостей концерта ждет насыщенная программа, которая разукрасит будний день приятными нотами.

- Перед гостями мероприятия выступят лучшие творческие коллективы и исполнители детских муниципальных школ искусств города, - отмечают в управлении культуры администрации Владивостока. - В программе будут представлены 20 номеров классической и джазовой музыки.

10 декабря. 18:30. Вход на концерт абсолютно бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Морское браконьерство: ФСБ задержала судно, забитое 13 тоннами крабов, в районе приморского острова
В Приморье деловой депутат копил долги за коммуналку и принципиально не оплачивал их
Китайские и российские контрабандисты открыли «охоту» на приморского трепанга
Браконьерам, застрелившим амурского тигренка в Приморье, грозит миллионный штраф и тюрьма
Любовь к взятке до СИЗО довела: оборотня в погонах, получившего «спасибо» с водителя без прав, арестовали в Приморье
Пришлось задействовать кран: на Русском острове спасли провалившуюся в колодец лошадь
Из колонии с любовью: в Приморье заключенных женской тюрьмы научат печь торты, пирожные и булочки
Жуткая авария в Первомайском районе Владивостока: в ДТП погиб 20-летний парень
Угольная пыль стала причиной закрытия порта в Находке
Инфа сотка? «Эрмитаж-Владивосток» появится в Приморье, но это неточно
Оперативники проверяют информацию о массовом минировании школ в Приморье
Вот это поворот: плюсовая температура вернется в Приморье
Готовимся, десятки домов во Владивостоке останутся без света
Пятеро ребят из Приморья обчищали дома и угоняли машины
Плакала от бессилия: полицейские помогли замерзшей первокласснице добраться до дома
«Почему на фото у ребёнка губы разбиты?» В Приморье разыскивают 12-летнего Ярослава
С шеи верующей пенсионерки из Владивостока сорвали золотую цепочку с крестиком
Никто не пострадал: спасатели потушили пожар во Владивостоке
Температура воздуха до минус 15: синоптики о приморской погоде
Взятка 15000: стали известны подробности резонансного задержания инспекторов ГИБДД
Молодой и горячий: пьяный приморец угнал авто девушки и попал в ДТП
Во Владивостоке официально оценили порчу многострадального Хатико
Таинственная красотка из Владивостока пропала при странных обстоятельствах
Иногда кирпичи с крыши падают: мастер парковки во Владивостоке вызвал бурю негодований в свой адрес
17-летнего парня из Приморья заключили под стражу за угон авто и угрозы девушке