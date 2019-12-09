Зимний фестиваль «закружит» жителей Владивостока под классическую музыку

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-09T09:12:55+03:00

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Хорошая новость для эстетов и любителей культурно провести свой досуг. Пресс-служба городской администрации сообщает о том, что во Владивостоке на сцене краевой филармонии пройдет Зимний фестиваль классической музыки. Мероприятие пройдет во вторник, 10 декабря. Гостей концерта ждет насыщенная программа, которая разукрасит будний день приятными нотами.

- Перед гостями мероприятия выступят лучшие творческие коллективы и исполнители детских муниципальных школ искусств города, - отмечают в управлении культуры администрации Владивостока. - В программе будут представлены 20 номеров классической и джазовой музыки.

10 декабря. 18:30. Вход на концерт абсолютно бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU