Зимний фестиваль «закружит» жителей Владивостока под классическую музыку
Хорошая новость для эстетов и любителей культурно провести свой досуг. Пресс-служба городской администрации сообщает о том, что во Владивостоке на сцене краевой филармонии пройдет Зимний фестиваль классической музыки. Мероприятие пройдет во вторник, 10 декабря. Гостей концерта ждет насыщенная программа, которая разукрасит будний день приятными нотами.
- Перед гостями мероприятия выступят лучшие творческие коллективы и исполнители детских муниципальных школ искусств города, - отмечают в управлении культуры администрации Владивостока. - В программе будут представлены 20 номеров классической и джазовой музыки.
10 декабря. 18:30. Вход на концерт абсолютно бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU