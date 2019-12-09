Китайские и российские контрабандисты открыли «охоту» на приморского трепанга

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-09T09:57:20+03:00

За два дня таможня не допустила вывоз в Поднебесную порядка 7 килограммов морепродуктов

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За два дня около 7 килограммов приморского трепанга пытались вывезти в Китай контрабандисты. В последнем случае гражданина Поднебесной и двух российских туристов остановили в пункте пропуска МАПП Пограничный в Уссурийске с 6,6 килограмма сушеного трепанга.

Сперва китаец уверял, что не имеет при себе запрещенные к вывозу из России товары. Только вот его поседение говорило об обратном. По словам Сергея Пономарева, начальник таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни, неестественное поведение вызвали у сотрудников подозрения, и они решили досмотреть туриста.

- Мужчина спрятал свертки с трепангом на теле, прикрепив липкой лентой к талии, - рассказали в пресс-службе Уссурийской таможни. - Общий вес свертков составил 3,3 килограмма.

С российскими туристами ситуация практически ничем не отличалась. В отношении всех нарушителей возбуждены административные дела. Морепродукты изъяты и направлены на экспертизу, чтобы установить сумму причиненного ущерба. Всем контрабандистам грозит штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров с их конфискацией.

ИСТОЧНИК KP.RU