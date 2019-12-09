2019-12-09T10:29:44+03:00
Общество

В Приморье деловой депутат копил долги за коммуналку и принципиально не оплачивал их

То, что продуктовый магазин в его здании был оформлен на родственницу, не спасло от ареста
Кристина ГРИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Если задолженность не будет погашена, магазин закроют. Фото: Примтеплоэнерго.Если задолженность не будет погашена, магазин закроют. Фото: Примтеплоэнерго.
Изменить размер текста:

Судебные приставы и юристконсультанты КГУП «Примтеплоэнерго» на минувшей неделе наведались в гости к сельскому депутату. Точнее не к нему, а в продуктовый магазин, который находится в его здании. На протяжении долгого времени народный избранник не платил за тепло. Долг накопился внушительный. В итоге сумма задолженности достигла 300 тысяч рублей, и в его отношении возбудили исполнительное производство.

Накануне, как сообщает пресс-служба Примтеплоэнерго, приставы арестовали магазин. Не спасло даже то, что он оформлен не на него, а на его родственницу.

- Данный должник никогда не оплачивал услуги предприятия добровольно: c 2013 года задолженность регулярно взыскивалась в судебном порядке. В этот раз приставы арестовали помещение, но все, что касается ИП - продукты, касса и т.д. принадлежат его родственнице и аресту не подлежит. Если долг не будет оплачен в течение 10 дней, магазин прекратит свою деятельность, а помещение после оценки выставят на торги, - отметил Алексей Гусев, юрист отдела по работе с дебиторской задолженностью потребителей управления сбыта предприятия.

Пока магазин работает, но в ближайшее время, если задолженность не будет погашена, его закроют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Морское браконьерство: ФСБ задержала судно, забитое 13 тоннами крабов, в районе приморского острова
Китайские и российские контрабандисты открыли «охоту» на приморского трепанга
Зимний фестиваль «закружит» жителей Владивостока под классическую музыку
Браконьерам, застрелившим амурского тигренка в Приморье, грозит миллионный штраф и тюрьма
Любовь к взятке до СИЗО довела: оборотня в погонах, получившего «спасибо» с водителя без прав, арестовали в Приморье
Пришлось задействовать кран: на Русском острове спасли провалившуюся в колодец лошадь
Из колонии с любовью: в Приморье заключенных женской тюрьмы научат печь торты, пирожные и булочки
Жуткая авария в Первомайском районе Владивостока: в ДТП погиб 20-летний парень
Угольная пыль стала причиной закрытия порта в Находке
Инфа сотка? «Эрмитаж-Владивосток» появится в Приморье, но это неточно
Оперативники проверяют информацию о массовом минировании школ в Приморье
Вот это поворот: плюсовая температура вернется в Приморье
Готовимся, десятки домов во Владивостоке останутся без света
Пятеро ребят из Приморья обчищали дома и угоняли машины
Плакала от бессилия: полицейские помогли замерзшей первокласснице добраться до дома
«Почему на фото у ребёнка губы разбиты?» В Приморье разыскивают 12-летнего Ярослава
С шеи верующей пенсионерки из Владивостока сорвали золотую цепочку с крестиком
Никто не пострадал: спасатели потушили пожар во Владивостоке
Температура воздуха до минус 15: синоптики о приморской погоде
Взятка 15000: стали известны подробности резонансного задержания инспекторов ГИБДД
Молодой и горячий: пьяный приморец угнал авто девушки и попал в ДТП
Во Владивостоке официально оценили порчу многострадального Хатико
Таинственная красотка из Владивостока пропала при странных обстоятельствах
Иногда кирпичи с крыши падают: мастер парковки во Владивостоке вызвал бурю негодований в свой адрес
17-летнего парня из Приморья заключили под стражу за угон авто и угрозы девушке