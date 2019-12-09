В Приморье деловой депутат копил долги за коммуналку и принципиально не оплачивал их

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-09T10:29:44+03:00

То, что продуктовый магазин в его здании был оформлен на родственницу, не спасло от ареста

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Судебные приставы и юристконсультанты КГУП «Примтеплоэнерго» на минувшей неделе наведались в гости к сельскому депутату. Точнее не к нему, а в продуктовый магазин, который находится в его здании. На протяжении долгого времени народный избранник не платил за тепло. Долг накопился внушительный. В итоге сумма задолженности достигла 300 тысяч рублей, и в его отношении возбудили исполнительное производство.

Накануне, как сообщает пресс-служба Примтеплоэнерго, приставы арестовали магазин. Не спасло даже то, что он оформлен не на него, а на его родственницу.

- Данный должник никогда не оплачивал услуги предприятия добровольно: c 2013 года задолженность регулярно взыскивалась в судебном порядке. В этот раз приставы арестовали помещение, но все, что касается ИП - продукты, касса и т.д. принадлежат его родственнице и аресту не подлежит. Если долг не будет оплачен в течение 10 дней, магазин прекратит свою деятельность, а помещение после оценки выставят на торги, - отметил Алексей Гусев, юрист отдела по работе с дебиторской задолженностью потребителей управления сбыта предприятия.

Пока магазин работает, но в ближайшее время, если задолженность не будет погашена, его закроют.

ИСТОЧНИК KP.RU