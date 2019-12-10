2019-12-10T01:43:15+03:00
Общество

Отдых в популярном пивном баре Владивостока окончился отделением полиции и палатой больницы

Конфликт мужчин не удалось урегулировать, в дело вмешалась металлическая стойка
Кристина ГРИН
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Одному из участников конфликта грозит до 10 лет лишения свободы.Одному из участников конфликта грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: Павел АВЕРИН
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Случилось все в августе 2019 года во Владивостоке в одном из популярных пивных баров. Между двумя мужчина в заведении возник конфликт. Словесно урегулировать ситуацию никому из ни не удалось, и в дело вмешалась известная фраза: «пойдем, выйдем».

Оба вышли на улицу. Там один из них взял металлический ограничитель и ударил им по оппоненту. Последнему был причинен тяжкий вред здоровью. В итоге один отправился в больницу, второй – в отделение полиции. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Накануне прокуратура Фрунзенского района утвердило обвинительное заключение.

- В настоящий момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, виновному грозит наказание до 10 лет лишения свободы, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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