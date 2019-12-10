2019-12-10T02:01:58+03:00
Общество

Лицо со шрамом: голубоглазого Евгения не могут найти уже больше полугода в Приморье

Мужчина ушел из дома еще летом, но домой так и не вернулся
Кристина ГРИН
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Евгений ушел из дома еще в июне. Фото: Примпоиск.Евгений ушел из дома еще в июне. Фото: Примпоиск.
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Евгений 1980 года рождения ушел из дома в Дальнереченске третьего июня 2019 года. Обратно мужчина так и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родственникам, ни сотрудникам полиции, ни волонтерам. Последние обращаются за помощью к неравнодушным гражданам.

Присмотритесь к фотографии, возможно, вы видели Евгения или знаете, где он может находиться.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 165-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые.

Был одет: не установлено.

Особые приметы: шрам над одной из бровей, шрам на носу.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины,

просим позвонить по телефонам:

8 (42356) 25-7-05, 34-9-13 - МОМВД России « Дальнереченский» или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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