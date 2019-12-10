Лицо со шрамом: голубоглазого Евгения не могут найти уже больше полугода в Приморье
Евгений 1980 года рождения ушел из дома в Дальнереченске третьего июня 2019 года. Обратно мужчина так и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родственникам, ни сотрудникам полиции, ни волонтерам. Последние обращаются за помощью к неравнодушным гражданам.
Присмотритесь к фотографии, возможно, вы видели Евгения или знаете, где он может находиться.
Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 165-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые.
Был одет: не установлено.
Особые приметы: шрам над одной из бровей, шрам на носу.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины,
просим позвонить по телефонам:
8 (42356) 25-7-05, 34-9-13 - МОМВД России « Дальнереченский» или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
ИСТОЧНИК KP.RU