В Находке осудят афериста, который обидел таксиста

СЕГОДНЯ 02:26 2019-12-10T02:26:14+03:00

Теперь ему грозит два года в колонии

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Случилось все в октябре 2019 года. Мужчина прикинулся пассажиром и сел в машину такси. По дороге он заявил, что у него есть золотое украшение, которое находится в залоге. Слово за слово, и вот он уже занимает у водителя 2 тысячи 300 рублей под предлогом выкупить ювелирное изделие. Но вот как только деньги оказались у него в руках, тот скрылся с места преступления. Наличные потратил по своему усмотрению.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Прокурором г. Находки утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого за аналогичные преступления местного жителя, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. -В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU