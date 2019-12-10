Страшное ЧП: пожарные вытащили из горящего дома пятерых человек

СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-10T06:29:42+03:00

На борьбу с огнем ушло больше двух с половиной часов

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Приморские спасатели вытащили из горящего здания пятерых человек. ЧП произошло 8 декабря в поселке Дунай. В результате грамотных действий сотрудников МЧС, при пожаре никто не пострадал.

Сообщение о возгорании на улице Морской поступило на пульт пожарной охраны в 09.17 утра. Спасательная бригада прибыла на место спустя буквально четыре минуты и сразу же приступила к тушению.

- Из окон третьего этажа шёл сильный дым, отмечалось задымление на лестничной клетке. В ходе разведки было установлено, что в жилом помещении горят: мебель и личные вещи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Находившихся в доме людей выводили при помощи спасустройств. Никому из пострадавших медицинская помощь не понадобилась.

В 11.59 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания оценили в 30 квадратных метров. С огнем боролись 14 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU