2019-12-10T07:41:51+03:00
Общество

Борис Кубай раскрыл дату ближайшего снегопада во Владивостоке

Главный синоптик края рассказал о прогнозах на декабрь
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Борис Кубай дал интервью порталу "Примпогода"Борис Кубай дал интервью порталу "Примпогода"Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Главный синоптик Приморья Борис Кубай в интервью для погодного портала рассказал о прогнозах на декабрь. Вскоре в крае выпадут твердые осадки, а температура воздуха незначительно опустится. Уже завтра, 11 числа, во Владивостоке ожидается снегопад.

Пока что последний месяц этого года радует владивостокцев слабым плюсом. Понижение температуры начнется завтра вместе с осадками.

- Снег будет выпадать при слабо отрицательной температуре, ее понижение 10 декабря ожидается после 16 часов дня. К 22 часам столбики термометров опустятся до −5…−7 градусов. В крае в это время будет не ниже −10 градусов. Естественно, что будут складываться весьма благоприятные условия для гололёдных явлений, - делится Борис Кубай в интервью для портала "Примпогода".

Завтра по всему краю ожидается прохождений атмосферного фронта, который вызовет снег различной степени мощности. Ближе к вечеру 11 декабря практически повсеместно будет наблюдаться снег - от небольшого до умеренного, местами даже сильного (более 7 мм).

В дальнейшем же, по словам синоптика, значительного похолодания до середины декабря не будет. В отдельные дни возможны оттепели на фоне прохождения вторичных атмосферных фронтов.

Единственную угрозу представляет только циклон, который будет в начале следующей недели проходить над Японским морем. Вероятность того, что он зацепит и Приморье – есть, но совсем маленькая.

- Судя по намечающимся термобарическим условиям над Японским морем, данный циклон, скорее всего, пройдёт южнее и наш край задеть не должен. Но будем наблюдать и продолжать расчёты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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